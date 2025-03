Thesocialpost.it - Pittsburgh, il tetto crolla all’improvviso durante la festa: travolte decine di studenti

Sedicisono rimasti feriti (tre dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita) dopo il crollo deldi un porticounauniversitaria in occasione della festività di San Patrizio a(Usa).Ilè collassato a causa del peso delle oltre trenta persone che ci si erano sedute sopra, finendo in strada e scatenando il caos. I presenti allaerano in gran partedell’università di, che si trova a poche centinaia di metri dal luogo del crollo. Uno dei feriti ha riportato una frattura alla gamba, per altri ci sono stati infortuni minori a braccia o gambe oppure commozioni cerebrali, hanno spiegato le autorità.L'articolo, illadiproviene da The Social Post.