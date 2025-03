Lanazione.it - Pisa, scoperti con un etto di cocaina cercano la fuga: fermati dallo spray al peperoncino

, 17 marzo 2025 – Due uomini di 45 e 39 anni, entrambi stranieri, sono stati arrestati dai carabinieri sabato scorso dopo essere stati trovati in possesso di undia Marina di. Per bloccarli, per la resistenza che avrebbero opposto dopo aver anche tentato di fuggire, i militari sono dovuti ricorrere all'uso delloalin dotazione. I due avevano anche 930 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, che sono stati sequestrati. Il 39enne è stato portato al carcere Don Bosco di, il 45enne è stato posto agli arresti domiciliari.