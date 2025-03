Lanazione.it - Pisa per la Sla, un evento per supportare la ricerca e la cura della malattia

, 17 marzo 2025 - Venerdì 21 e sabato 22 marzo, presso il Palazzo "La Sapienza"; avrà luogo l’International Meeting dal titolo “per la Sla - Artificial Intelligence driving research and cure in ALS, SMA and other Motor Neuron Diseases”. L’, di rilievo internazionale, riunirà esperti del settore, clinici, ingegneri e informatici e tratterà delle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nella, l’assistenza e ladelle malattie del motoneurone. Le malattie del motoneurone sono un gruppo eterogeneo di patologie rare che colpiscono i neuroni responsabili del movimento (motoneuroni), compromettendo progressivamente la trasmissione degli impulsi nervosi ai muscoli. Tra queste, la più diffusa è la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), caratterizzata dalla degenerazione progressiva dei motoneuroni.