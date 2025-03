Lanazione.it - Pisa non si piega. Il ritorno alla normalità è una vittoria eccezionale

, 17 marzo 2025 –non si. Niente come il motto storico dei tifosi nerazzurri può riassumere meglio lo stato d’animo di una città che ieri, dprima mattina, dopo aver superato le 36 ore più critiche dell’allerta rossa, si è ripresa i lungarni, il viale delle Piagge, i ponti cittadini, le strade del centro. E, dalle 14 in poi, in massa, anche l’Arena Garibaldi. Restituendolidi una domenica. In quel fiume umano di quasi 9mila cuori ci sono tutto il sollievo e l’orgoglio di una domenicana con tanto e di più da festeggiare, come i cori nerazzurri che dallo stadio di Porta a Lucca rimbombavano fino al Ponte di Mezzo e oltre, mentre la squadra di Inzaghi archiviava, vincendolo per 3-1, il match contro il Mantova di cui solo sabato mattina si è deciso il (sofferto) rinvio causa maltempo da bollino rosso.