Pio Esposito Inter pronto il rinnovo con il club nerazzurro? La conferma dell’agente

di RedazionePioilcon il? Ladel classe 2005Ospite del Palermo Football Conference, l’agente Mario Giuffredi, che cura gliessi del talentino di proprietà, Francesco Pio, ha parlato cosi del futuro del suo assistito. Le parole riprese da Tuttomercatoweb. FUTURO PIO- «Abbiamo trovato un accordo con l’per ildi Piofino al 30 giugno 2030: aspettiamo i tempi per mettere le firme e formalizzare l’accordo ma la questione è chiusa. Estero? Pio è un 2005, ipiù importanti hanno fatto delle verifiche per lui, chiamandoci. Ma è molto legato all’, con cui c’è sempre stato un ottimo rapporto. Ed eravamo entrambi convinti del percorso da fare: ho sempre risposto ai vari, per cortesia, ma le idee erano talmente chiare»SALVATORE- «Credo sia il centrocampista col rendimento più importante della Serie B.