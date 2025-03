Internews24.com - Pio Esposito Inter, pronto il piano per il futuro! Altro prestito in Serie A?

di RedazionePioilper ilinA? I dettagli sulla situazione del giovaneIl Corriere dello Sport si sofferma sulle mosse già fatte e quelle in programma per gli uomini del calciomercato: ecco alcuni aggiornamenti suldi Francesco Pio.CALCIOMERCATO– «A fine stagione, poi, arriverà il momento delle scelte. È già nei piani un ringiovanimento della rosa, anche sull’onda delle direttive di Oaktree, che vuole creare più valore dentro l’organico. Sucic è il primo tassello già aggiunto: il suo acquisto verrà ratificato durante la finestra aggiuntiva di inizio giugno, in modo da poterlo utilizzare già nel Mondiale per club. La competizione iridata servirà pure per verificare il pieno recupero di Carboni, dopo il grave infortunio al ginocchio.