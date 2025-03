Anteprima24.it - Pino Daniele: evento Palapartenope all’insegna della solidarietà

Tempo di lettura: 2 minutiLa decima edizione di Je sto vicino a te-Memorial, in programma mercoledì 19 marzo alle 21 nel, onorerà la memoria dell’artista, ma avrà anche una forte connotazione sociale. Infatti durante il concerto, organizzato e prodotto dalla Nonsoloeventi srl di Rino Manna, con il patrocinioRegione, del Comune, di Napoli CittàMusica eCittà Metropolitana, l’artista napoletano Giuseppe Klain, fano sapere i promotori, realizzerà un live painting dedicato a. L’opera dell’artista, designer e architetto sarà svelata sul palco al termineserata ed il ricavatovendita dell’opera sarà interamente devoluto in beneficenza all’ospedale Santobono Pausilipon a sostegno del reparto oncologico.“Giuseppe Klain, noto anche per il suo quadro che ha ispirato l’immagine stilizzatamaglia del Napoli ‘Maradona Game’, sottolinea il profondo legame tra il ‘pibe de oro’ e: “Entrambi – si afferma – rappresentano iconecultura napoletana, lasciando un’impronta duratura nel cuore dei napoletani.