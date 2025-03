Thesocialpost.it - Pina Picierno attacca Elly Schlein: “Frattura significativa del Pd in Europa, cattivissimo servizio, completamente lunare”

Cresce il malcontento all'interno del Partito Democratico. A guidare la fronda critica è, eurodeputata e voce sempre più influente tra i dem, che si è espressa contro la linea adottata dasul recente voto al piano europeo per il riarmo.Il dissenso interno sul voto Ueha definito il voto come unaall'interno del partito, sottolineando come dieci eurodeputati abbiano scelto di votare a favore del provvedimento, mentre 11 si sono astenuti. "Non si è trattato di un capriccio – ha dichiarato in un'intervista – ma di una questione fondativa per l'di oggi e di domani".Secondo l'eurodeputata, il Pd non poteva permettersi di isolare la propria posizione rispetto alla famiglia socialista europea e alle scelte condivise dagli alleati Ue.