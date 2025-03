Dilei.it - Pietro Genuardi, dove si terranno i funerali: l’ultimo desiderio dell’attore

Leggi su Dilei.it

Prima l’addio alle scene per curarsi poi la terribile notizia della morte:è scomparso il 14 marzo a seguito di un aggressivo tumore del sangue che aveva dichiarato di avere nell’ottobre 2024 e che l’aveva costretto a lasciare la serie di Rai1. E, a distanza di pochi giorni dalla sua dipartita così prematura, emergono i dettagli deiche sia Roma presso la Basilica di Santa Maria in Montesanto, conosciuta anche come la Chiesa degli Artisti.La data deidiL’attore di Centovetrine e il Paradiso delle Signore tornerà al suo pubblico martedì 18 marzo a Roma, presso la Chiesa degli Artisti che solo pochi giorni fa ha ospitato le esequie di Eleonora Giorgi.aveva chiesto che non ci fosse tristezza intorno e a lui e nemmeno vicino alla famiglia che gli è stata al fianco fino al