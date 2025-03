Foggiatoday.it - Pienone al Teatro del Fuoco, l'ecografo per Solidaunia si acquisterà grazie allo spettacolo solidale

Applausi scroscianti, ma soprattutto missione compiuta. Aldeldi Foggia è andata in scena 'Non Ti Pago', la celebre commedia in tre atti di Eduardo De Filippo che vede la regia di Ascanio Cimmino della Compagnia Instabile Napolinscena.A 'dispetto' del nome dell'opera teatrale.