Secoloditalia.it - Picierno alza il tiro contro Schlein: «Pd in fibrillazione, ci sono problemi. No alla donna sola al comando»

Leggi su Secoloditalia.it

Dice che è «inutile girarci intorno» e non lo fa: Pinaparla apertamente delle tensioni interne al Pd, punta l’indicele decisioni prese dall’alto e avverteche «laalnon va bene». Intervistata dal Foglio, la vicepresidente del Parlamento europeo scaglia insomma un attacco diretto a Ellynel momento in cui, dopo la surreale performance di piazza del Popolo, la segretaria appare più in difficoltà che mai.: «Laalnon va bene»«Siamo in, cideicon il posizionamento europeo del Pd», ha detto, partendo dal voto della scorsa settimana sul ReArm Europe e sottolineando che «arrivano decisioni dall’alto senza che ci si confronti». «L’uomo solo, anzi laalnon è un modello che va bene al Pd», ha avvertito, per la quale «un altro Pd è possibile», ma «più che un congresso, serve un confronto vero sui temi».