Unlimitednews.it - Pichetto “Ridurre oneri di rendicontazione per elettricità e gas”

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, GilbertoFratin, è intervenuto al Consiglio Energia in corso a Bruxelles. Nel corso del suo intervento in plenaria,ha evidenziato “l’opportunità di affrontare un tema di grande interesse come la revisione dell’architettura della sicurezza energetica dell’Ue. Sulla sicurezza dell’approvvigionamento gas – ha ricordato – il mutato e incerto contesto geopolitico, con i flussi di gas che oggi in Europa si dirigono da ovest verso est e non più nel senso opposto, ci impone di rivedere l’attuale dimensione regionale della sicurezza e garantire un adeguato livello di preparazione al rischio in caso di interruzione delle forniture di gas. Sarebbe auspicabile – ha rimarcato – la riduzione dell’onere amministrativo per gli Stati membri in termini di obblighi die risultati, sia per il settore elettrico che per il settore del gas.