Latinatoday.it - Picchia e minaccia la compagna, poi si scaglia anche contro l'amica accorsa per difenderla

Leggi su Latinatoday.it

Maltrattamenti, resistenza ea pubblico ufficiale, estorsione, rapina. Un lungo elenco di accuse a carico di 44enne di Roma, arrestato in flagranza dagli agenti della polizia di Stato di Latina, intervenuti per la richiesta di aiuto di una donna, preoccupata per un'accesa discussione che.