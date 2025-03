Lopinionista.it - “Piano in space”, l’album di Sasha Lattuca dal 4 aprile

Ispirato dal pianista Keith Jarrett e dalla sua citazione “Touch is only possible at the edge ofs. Light is only precious during dark intervals”, la musica diesplora l’interazione tra consonanza e dissonanza.Maestro di musica il cui percorso supera i confini convenzionali,fonde generi diversi in un unico intreccio sonoro. Con radici nella musica classica, trasmesse dalla madre pianista russa, e attraverso gli studi al Conservatorio di Palermo,si è avvicinato al jazz sotto la guida di Salvatore Bonafede. Ha formato il GNU Trio, esplorando il jazz nord-europeo e ottenendo riconoscimenti a livello nazionale. Gli studi di Master nei Paesi Bassi lo hanno introdotto alla scena musicale underground olandese, influenzando il suo album di debutto, ‘Full Circle’, pubblicato nel 2023, un disco che riflette la sua passione per il jazz contemporaneo, modale e fusion.