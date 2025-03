Ilfattoquotidiano.it - Piano di riarmo, Parolin: “Non si può essere contenti di questa direzione, la Santa Sede è per il disarmo generale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Pace in Ucraina? Mi pare che da parte delle Russia erano state poste delle condizioni soprattutto per quanto riguarda la verifica dell’osservanza della tregua, noi ci auguriamo che non mettano delle precondizioni che impediscano di avviare un dialogo. Questo processo di dialogo deveavviato, visto che da parte dell’Ucraina finalmente c’è disponibilità, che ci sia disponibilità anche dall’altra parte per questo cessate il fuoco di 30 giorni e poi avviare un negoziato per una pace giusta e duratura”. Così Pietro, segretario di Stato Vaticano, a margine dell’evento ‘Iftar – tavolo del Ramadan’ presso al St. Regis Hotel a Roma.Suldieuropeo,sembra preoccupato: “Quando ci si riarma, prima o dopo le armi devonoutilizzate, no?è stata sempre la politica della: insistere a livello internazionale perché ci sia une controllato.