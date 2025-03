Formiche.net - Phisikk du role – Dalle piazze può nascere una nuova identità democratica

Arriva a un certo punto e non rimane che la piazza. Quando la politica sembra non avere più senso, quando chi governa e chi fa opposizione sembra che non producano più democrazia ma solo vuoti cerimoniali di posizione, quando l’impazzimento generale sembra prendere il sopravvento sulla ragione e sulla vita, ecco che la piazza torna a proporsi come una risorsa vitale. Almeno lo fu per qualche generazione che ebbe la ventura di misurarsi in altra stagione con questo rito di purificazione collettivo, prima che la “Grande Disaffezione” prendesse la scena pubblica in modo irreversibile.Le, non quelle dei pullman a supporto del leader per la liturgia dell’ostensione di potenza organizzativa, ma quelle senza bandiere o con tutte le bandiere, quelle con dentro qualcosa di spontaneo, come lo slancio vitale di un popolo escluso, non sono più di moda.