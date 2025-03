Quifinanza.it - Petrolio, anche Goldman Sachs taglia il prezzo: dove può arrivare

Ilpotrebbe scendere ancora ed arenarsi attorno ai 60 dollari al barile opiù giù, di riflesso agli aumenti produttivi pianificati dall’Opec+ edad una possibile recessione in USA. Il cambio di scenario macroeconomico peserà sulla domanda di, nonostante di recente il cartello abbia confermato le sue previsioni per il 2025 e 2026.E sebbene il crollo delle quotazioni sia stato salutato con favore dal Presidente Trump, la caduta del prezzi avrà un impatto negativosul settore petrolifero e sui produttori di Shale Oil, rischiando di aggravare la situazione economica degli USA. Un cane che si morde la coda.Ilamericano (WTI) scambia oggi a 67,27 dollari al barile, in rialzo dello 0,5% rispetto a venerdì, mentre il Brent del mare del Nord viaggia a 70,95 dollari al barile, in rialzo dello 0,5%.