Pescatore peruviano salvato dopo 90 giorni di solitudine in mezzo al mare: ecco come ha fatto a sopravvivere

Máximo Napa Castro era partito il 7 dicembre 2024 da Marcona, sulla costa peruviana, per una battuta di pesca di due settimane.dieci, una tempesta ha spazzato via la sua imbarcazione, lasciandolo alla deriva nell’oceano. Da quel momento, ha dovuto affrontare la, la fame e la disidratazione, aggrappandosi alla speranza di tornare dalla sua famiglia. Il suo incredibile salvataggio è avvenuto l’11 marzo 2025, quando una pattuglia ecuadoriana lo ha trovato a quasi 700 miglia dalla costa, in condizioni critiche.Per, Napa Castro ha raccolto l’acqua piovana e si è nutrito di tutto ciò che riusciva a catturare: insetti, uccelli e persino tartarughe. Ha raccontato che il sangue della tartaruga è stato fondamentale negli ultimi, quando le forze lo stavano abbandonando.