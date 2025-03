Pescare Show Napoli al via il 21 venerdì marzo alla Mostra d’Oltremare un mare di novità

Leggi su Ildenaro.it

, il salone della pesca sportiva e della nautica da diporto organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), torna per la sua seconda edizionedi, in località Fuorigrotta, dal 21 al 232025. Un’occasione unica per immergersi nelle ultimedel settore, incontrare esperti e specialisti di diverse tecniche di pesca e partecipare a tante attività per tutta la famiglia.Un’offerta espositiva completaDopo il successo dell’edizione di Rimini, a2025 confermano la loro presenza alcune tra le aziende leader nel settore della pesca e della nautica da diporto: Tubertini, Trabucco, Sunrise, Scorziello Sa Sa, Artico, KD Italy, Big Mama Kayak, Suzuki, Tuccoli Marine e negozi specializzati di pesca sportiva. Tra ledell’edizione partenopea la partecipazione di Protackles, azienda italiana apprezzata a livello internazionale con i suoi brand: Molix, Fioretto Rods, Omtd, Major Craft, Vanfook.