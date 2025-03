Ilrestodelcarlino.it - Pesaro, aperto il cantiere della Stazione di posta. Biancani: "Lavori per 1 milione"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 17 marzo 2025 – È uno dei cantieri più importanti del PNRR Sociale, “che restituirà dignità e nuove funzioni a uno stabile all’abbandono da decenni in un’area tra via dell’Acquedotto e laferroviaria, che stiamo riqualificando e che metterà in rete servizi dedicati alle persone più fragili nelladi; un luogo inedito, simbolo di civiltà e di inclusione che siamo orgogliosi di realizzare”, così il sindaco Andrea, l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi e l’assessore alle Politiche sociali Luca Pandolfi nel dare il via ai- di circa 1di euro di spesa complessiva- sull’edificio in fondo a piazzale Falcone-Borsellino. Piazza Carducci, si cambia. Il Comune vuole farci un parking multipiano. Posti a raso e 2 livelli sopra "Entro l’anno – aggiunge- realizzeremo una struttura di 317mq - tra il piano terra e l’interrato - dedicata alla prima accoglienza per persone senza fissa dimora.