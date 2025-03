Laprimapagina.it - Perugia. Svolta nel caso di Andrea Prospero: arresti domiciliari per il sospettato di istigazione al suicidio

Leggi su Laprimapagina.it

Arriva unanelle indagini sulla morte di, il giovane di 19 anni trovato senza vita in un bed and breakfast diil 29 gennaio scorso. La Procura diha chiesto e ottenuto gliper un ragazzo della provincia di Roma, accusato dial.Il suo nome è emerso grazie all’analisi della polizia postale dei telefoni trovati vicino al corpo di, che contenevano chat su Telegram a cui il ragazzo era iscritto con due diversi nickname.L’autopsia, recentemente depositata, ha confermato che la morte di, studente di informatica al primo anno ae originario di Lanciano, è avvenuta a seguito dell’ingestione di una grande quantità di barbiturici. Accanto al corpo sono stati trovati i flaconi contenenti i farmaci, ma le indagini ora ipotizzano chesia stato indotto a togliersi la vita dopo essere entrato in contatto con un gruppo di hacker.