Perugia Rapina a mano armata all’ufficio postale di Ferro di Cavallo | caccia al malvivente

Far west adi. Paura avenerdì 14 marzo, quando un uomo armato di coltello ha assaltato l’ufficiodidi. Iltore, descritto come alto e molto magro, indossava un vistoso giubbotto arancione, guanti e cappello.Ildopo avere minacciato un dipendente con la lama, si è fatto consegnare circa 400 euro in contanti prima di darsi alla fuga. La polizia è sulle sue tracce e sta analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza, mentre i testimoni hanno fornito una descrizione dettagliata dell’uomo.