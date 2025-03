Laprimapagina.it - Perugia. Nuovo Corso Sommelier di 1° livello: l’occasione da non perdere a Ponte San Giovanni

Mercoledì 26 marzo prenderà il via ildi 1°, organizzato dall’Associazionea tavola con Bacco. Ilsi terrà presso il rinomato Ristorante DECO, situato in via del Pastificio, 8 aSan, e si svolgerà ogni mercoledì sera a partire dalle ore 20:30.Con soli 28 posti disponibili, e 5 ancora liberi, l’opportunità di partecipare è limitata. Gli interessati possono iscriversi direttamente online al sito atavolaconbacco.it.Al termine del, verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione nominativo, valido sia in Italia che all’estero, che attesta la competenza acquisita durante il performativo.Per ulteriori dettagli, è possibile contattare il numero 338 9676936 e per scaricare l’intero programma del, basta visitare il sito ufficiale dell’Associazione atavolaconbacco.