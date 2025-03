It.newsner.com - Perfect: La vera verità sulle iconiche scene di aerobica

Leggi su It.newsner.com

Uno splendido John Travolta, una Jamie Lee Curtis poco vestita che balla in una lezione di, un film degli anni ’80 con un budget di 20 milioni di dollari: cosa potrebbe mai andare storto?Beh, molto, a quanto pare.Ecco la storia del film che aveva tutte le carte in regola per essere perfetto, ma che alla fine diventa un flop, per una serie di motivi sorprendenti.Quando annunciarono nel 1985 John Travolta e Jamie Lee Curtis come protagonisti di, pochi avrebbero potuto prevedere che il film sarebbe stato un flop. Entrambi erano all’apice della loro carriera, amati dal pubblico e molto ricercati a Hollywood.Con il regista James Bridges al timone e la Columbia Pictures che aveva investito ben 20 milioni di dollari nel progetto, il successo sembrava assicurato. Ma, alla sua uscita, il film è diventato una delle più grandi delusioni della storia di Hollywood.