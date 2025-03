Percorsi ciclopedonali, 38 milioni di euro e una nuova intesa Regione-Anci

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 17 marzo 2025 – Dopo lo stanziamento di 38diper i “Progetti per la ciclabilità” – di cui 18diper la realizzazione della Ostia-Colosseo – e il proseguimento dei lavori per la realizzazione della Ciclovia Tirrenica, che vede Astral tra i soggetti attuatori di uno deicicloturistici più lunghi d’Italia, prosegue l’impegno concreto dellaLazio per incentivare iverdi e.Oggi, infatti, il presidente dellaLazio, Francesco Rocca, e il presidente diLazio, Daniele Sinibaldi, hanno siglato un Protocollo d’volto alla creazione di un tavolo di coordinamento per lo sviluppo di una rete infrastrutturale regionale dedicata aiverdi e.L’obiettivo è di rafforzare la collaborazione tra gli enti territoriali, promuovere la mobilità sostenibile e facilitare l’accesso ai fondipei, nazionali e regionali per la realizzazione di infrastrutture e servizi connessi.