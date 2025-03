Fanpage.it - Percorre 3 chilometri a piedi nella corsia di sorpasso dell’Autostrada dei Laghi: 23enne soccorsa dalla Polizia

LaStradale ha soccorso unache ha camminato per tredidell'autostrada dei, la A9, tra il casello di Como Grandate e l'uscita di Fino Mornasco. Non si è ancora capito il motivo del suo gesto. La ragazza è uscita illesa ma è stata portata in ospedale per accertamenti.