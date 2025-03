Perché siamo sempre stanchi? È il cervello che decide Il ruolo dei mitocondri spenti e il peso reale dello stress

Leggi su Open.online

Il troppo sport, il troppo lavoro, il troppo. Passpesso le giornate a cercare una motivazione valida per la perenne stanchezza che avvertiamo. In molti casi il sospetto di carenze nell’organismo ci conducono dritto nello studio del medico, che indaga, a volte con non poca fatica, le reali motivazioni di un senso di stanchezza che stenta a scomparire. Le ultime indagini della scienza sul tema aprono ora nuovi meccanismi di causa ed effetto che riconducono la stanchezza a ragioni più complesse dell’eccessivo dispendio di energie.Un problema di moltiSecondo una recente analisi dei dati provenienti da 32 paesi, ben 1 su 5 adulti sani si lamenta di livelli di affaticamento problematici. Sentirsitutto il tempo è uno dei motivi più comuni per cercare assistenza medica, tanto che in gergo il sintomo ha meritato anche un acronimo TATT, che in inglese sta per tired all the time.