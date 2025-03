Formiche.net - Perché Netanyahu vuole silurare il capo dello Shin Bet

In un clima già acceso da tensioni politiche, il primo ministro israeliano Benjaminha annunciato l’intenzione di avviare la procedura per la rimozione di Ronen Bar da direttore delBet, l’agenzia di sicurezza interna che guida da ottobre 2021, quasi 30 anni dopo aver iniziato la sua carriera nel servizio. La mossa è stata annunciata in un contesto di controversie e indagini legate agli errori che hanno permesso a Hamas gli attacchi del 7 ottobre 2023. Meno di un anno fa si era dimesso dadell’intelligence militare dell’esercito israeliano (Aman), il maggiore generale Aharon Haliva, lasciando il posto al parigrado Shlomi Binder.Il contesto della decisioneLa decisione diarriva mentre si dipana una complessa indagine interna, volta a fare luce sulle responsabilità in seguito all’attacco di Hamas che ha scatenato la guerra in Gaza.