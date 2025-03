Iodonna.it - Perché la mamma... è sempre la mamma. Con il suo messaggio online Vasco ha fatto emozionare i fan

Leggi su Iodonna.it

«Mianon solo è stata la mia prima ascoltatrice ma c’è stataper me, anche nei momenti più difficili. Adesso le voglio ridare un po’ di più dell’affetto, recuperare un po’ di quel tempo che non sono riuscito a darlesono stato troppo tempo fuori, troppo occupato con la musica .. che è la mia vita». Con queste paroleRossi ha celebrato suaNovella Corsi, che sabato 15 marzo ha compiuto 95 anni.Rossi: diario di una fan (che è riuscita a diventarne amica) guarda le foto Il post su Instagram diRossiUn video di circa un minuto in cuiNovella racconta di quando, per la prima volta, il figlio le fece ascoltare una propria canzone.