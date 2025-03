Cultweb.it - Perché il trifoglio è il simbolo dell’Irlanda? Il motivo è religioso

Il, conosciuto in inglese come shamrock e in gaelico come seamróg, è profondamente radicato nella storia e nella cultura irlandese. Prima dell’introduzione del cristianesimo, i Celti lo consideravano unsacro, legato al potere del numero tre. I druidi ritenevano che avesse proprietà magiche e lo usavano nei rituali per proteggersi dagli spiriti maligni. Il tre era un numero sacro nella tradizione celtica, rappresentando equilibrio e armonia con la natura, e ilveniva spesso associato a divinità e forze ultraterrene.Secondo la tradizione, il santo patrono, San Patrizio, utilizzò ilper spiegare la Santissima Trinità agli irlandesi pagani. Le tre foglie su un unico stelo rappresentavano Padre, Figlio e Spirito Santo come un’unica entità divina.