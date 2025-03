Tuttivip.it - “Perché ho lasciato Tommaso”. Grande Fratello, Mariavittoria lo scarica proprio alla fine: è gelo

Nella Casa del, un’altra storia d’amore è arrivata al termine.Minghetti ha deciso di interrompere la relazione conFranchi, accusandolo di essere una persona falsa e di non rispettarla. La decisione è stata netta, senza possibilità di ripensamenti., sorpreso e amareggiato, ha confidato ai compagni il suo dispiacere, spiegando chenon crede più nella loro relazione. Secondo lui, la ragazza ha tratto conclusioni affrettate, senza cercare un confronto approfondito. Tuttavia,ha raccontato una versione diversa: ha più volte cercato di far capire ai suoi limiti, ma lui ha continuato a comportarsi in un modo che lei non poteva più accettare.Il loro rapporto aveva già mostrato segni di crisi, con incomprensioni e momenti di tensione che si sono sommati nel tempo.