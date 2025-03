Cultweb.it - Perché ci si veste di verde a San Patrizio se prima il colore tradizionale era un altro?

Leggi su Cultweb.it

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, iloriginariamente associato a Sanera l’azzurro. Alcuni ordini cavallereschi e monarchi irlandesi utilizzavano il blu come tonalità ufficiale, e persino l’Ordine di San, istituito nel 1783, adottò il cosiddetto Saint Patrick’s Blue. Questa tonalità era legata alla nobiltà e alla tradizione monarchica, differenziandosi dalche sarebbe poi divenuto simbolo del nazionalismo irlandese.Tuttavia, a partire dal XVIII secolo, iliniziò a prevalere comesimbolo dell’Irlanda. Durante le rivolte per l’indipendenza dal dominio britannico, i nazionalisti irlandesi adottarono il trifoglio e ilcome segni di identità e resistenza, distanziandosi dall’azzurro, più legato alla corona inglese. Ilveniva usato nelle uniformi dei ribelli irlandesi, rafforzando il suo significato di lotta per l’autodeterminazione.