"Per due volte alle porte di San Pietro"

Cinque anni. Tanti ne sono passati da quando è stato ricoverato per Covid. Ma lui non dimentica. Ferruccio Amonini, 61 anni, di Cernusco Lombardone, vigile del fuoco volontario del distaccamento di Merate in congedo, ogni mattina quando si sveglia e ogni sera prima di addormentarsi ricorda i 39 giorni trascorsi in ospedale in bilico tra la vita e la morte, il papà mancato a casa senza che lui potesse nemmeno dirgli addio, i compagni di stanza caduti come mosche, la paura di morire. Ma soprattutto ricorda i suoi angeli azzurri: medici, infermieri, oss, eroi silenziosi dimenticati che, oggi come allora, continuano a occuparsi di tutti i pazienti senza lasciare indietro nessuno. Quel ricordo, quel pensiero, ogni mattina e ogni sera, è come una preghiera di ringraziamento per loro e di suffragio per quanti non ci sono più perché, a differenza sua, sono stati divorati dal "drago bastardo", come lo chiama lui.