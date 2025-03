Ilgiorno.it - Pensionata muore a 68 anni dopo la corsa in ospedale: giallo a Cinisello Balsamo

Milano, 17 marzo 2025 - Il trasporto inin condizioni disperate pocola mezzanotte di domenica 16 marzo 2025. La morte all'alba alla Multimedica per un'emorragia cerebrale. E un'indagine appena iniziata per chiarire le cause del decesso di Daniela Guerrin,di 68, residente in un appartamento diinsieme al marito ottantenne e al figlio trentaseienne. Quest'ultimo si è sentito maleaver saputo che la madre era scomparsa, tanto che i medici hanno disposto un tso per calmarne la crisi. Sul corpo sono stati trovati alcuni lividi, che secondo le prime ipotesi sarebbero datati nel tempo. Gli accertamenti Del caso si stanno occupando gli investigatori della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Domenicoe coordinati dal pm della Procura di Monza Nicola Balice: mercoledì verrà affidato l'incarico per l'autopsia.