Zon.it - Pellezzano, successo per le visite senologiche gratuite: grande partecipazione alla Biblioteca Comunale

affluenza eieri pomeriggiodi, dove si è svolta una giornata dedicataprevenzione con screening senologici gratuiti. L’iniziativa ha visto la collaborazione della casa di cura Villa del Sole di Salerno e il contributo di un team di specialisti composto dal dott. Luigi Cremone, ddott.ssa Dina Barbieri, ddott.ssa Angela Iaccio e ddott.ssa Maria Rosaria Scuoppo.Numerose donne hanno colto l’opportunità di sottoporsi a controlli medici, consapevoli dell’importanza della prevenzione nella diagnosi precoce e nella tutela della propria salute.L’evento si inserisce in un più ampio impegno per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione come strumento fondamentale per contrastare le patologiee promuovere uno stile di vita sano.