Pavone d’Oro al via. Primi semifinalisti del concorso canoro. Il ricordo di Pape Gurioli

Dopo lo stop di venerdì, sabato sera il Teatro Masini di Faenza ha accolto la ripresa della 44ª edizione del, ilper giovani under 18 nato nel 1969 su iniziativa di Don Italo Cavagnini. La serata si è aperta con una spettacolare esibizione della Compagnia del Cancello, che ha portato sul palco un brano tratto dal musical The Greatest Showman, perfettamente in linea con il tema scelto per l’edizione di quest’anno. IEri pomeriggio e oggi alle 20 l’ultima semifinale, quando verranno annunciati i finalisti e i tre Premi Speciali assegnati dal Comitato Organizzativo. I riflettori saranno poi puntati sulla finalissima di sabato 22 marzo, sempre al Teatro Masini, dove i migliori talenti si contenderanno il titolo. Come già avvenuto nella scorsa edizione, il pubblico ha potuto esprimere il proprio voto in tempo reale tramite QR code, affiancando il giudizio della giuria tecnica.