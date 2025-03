Lanazione.it - Paura al Pronto soccorso. Se la prende con i sanitari. Un’altra notte violenta

Pescia (Pistoia), 17 marzo 2025 – Solo pochi giorni fa il coordinamento della Cgil Funzione Pubblica aveva organizzato un volantinaggio in tutti gli ospedali della Asl Toscana Centro per sensibilizzare gli utenti e gli operatori contro gli episodi di violenza sui. E nellafra venerdì e sabato, aldel Ss.Cosma e Damiano, si è registrato un nuovo caso, che si è risolto solo grazie all’intervento delle forze dell’ordine. Un ragazzo ucraino, 19 anni, si è presentato in ospedale in evidente stato di alterazione. E si è scagliato contro il personale in servizio, medici e paramedici. Inutile ogni tentativo di calmarlo. Ha afferrato un estintore e lo ha svuotato nei corridoi, poi se la è presa con alcune delle vetrate. Ha continuato a spadroneggiare fra piano terra e primo piano della struttura, fino a quando non sono riusciti a bloccarlo.