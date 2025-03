Scuolalink.it - Patente 2.0: le novità per la sicurezza stradale annunciate dal ministro Salvini

Leggi su Scuolalink.it

Ildelle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo, ha presentato una riforma importante per migliorare lain Italia, in particolare tra i neopatentati. La “2.0” si propone di apportare modifiche pratiche e formative, cercando di creare un equilibrio tra una maggiore preparazione e il mantenimento di normative non troppo onerose. Obbligo .2.0: leper ladalScuolalink.