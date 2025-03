Ilrestodelcarlino.it - Passeggini, mamme e papà al traguardo con ’Corri con me’

Nel pomeriggio, dopo le prove più o meno agonistiche della mattina, si è svolta la ‘Corri con me‘, evento ludico in cui un adulto e un bambino hanno corso per mano o comunque a contatto anche con l’eventuale passeggino, portando due pettorali con lo stesso numero. Un modo molto concreto per rinsaldare l’unità familiare, non lontano anche dalla festa del. Il percorso si è sviluppato all’interno dei giardini pubblici a fianco del Teatro Valli, sulla distanza di circa 2.500 metri ed ha permesso ai bambini di ‘gareggiare’ assieme al genitore, fatto impossibile in altre circostanze. Ovvia la soddisfazione dei piccoli.e non solo. Bel colpo d’occhio, quindi, con quasi 1500 partecipanti per l’evento che ha chiuso il programma de ‘La 21 di Reggio’, targata Atletica Reggio. Alla fine della ‘faticaccia’, merenda per tutti e premiazioni alle scuole più numerose che hanno onorato la giornata: la Gianni Rodari ha prevalso fra i nidi d’infanzia, La Villetta fra gli istituti d’infanzia e Ghiarda tra le scuole primarie.