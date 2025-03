Passaggio di ruolo per i docenti ITP | obbligo di anno di prova nella nuova classe di concorso Pillole di QuestionTime

Leggi su Orizzontescuola.it

Nel Question Time del 13 marzo su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Roberta Vannini della UIL Scuola RUA, è stato affrontato un tema di interesse per iITP della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, è stato chiarito se, per ilalladiB-17, sia necessario ildie se ciò comporti l’di ripetere l’di.L'articolodiper iITP:didididi