Ilfattoquotidiano.it - “Parli troppo, non ho alcun rispetto per te”: Gattuso sbotta con l’opinionista in diretta tv

“A te non dico niente perché, hai pocoper le persone. Eppure hai giocato a calcio e dovresti conoscere bene la situazione.sempremale e non hoper te“. Gennarosi è scagliato contro Josko Jelicic intv. Il tecnico italiano, dopo la sconfitta del suo Hajduk Spalato nello scontro diretto contro il Rijeka che l’ha sorpassato in cima alla classifica, ha avuto un duro botta e risposta con l’ex calciatore croato diventato opinionista.Fin dal su arrivo nello studio di MAXSport, si era capito che l’ex allenatore di Milan e Napoli tra le altre stava covando qualcosa. L’ex campione del mondo ha salutato tutti con una stretta di mano. Tutti tratte Jelicic, che dopo le accuse dinei suoi confronti ha sostenuto: “Giochi malissimo“.