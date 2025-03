Lapresse.it - Parigi, successo per la moda made in Marche

Lamarchigiana riceve gli applausi di un pubblico altamente esperto in una vetrina di grande prestigio. Il 6 marzo all’Ambasciata italiana di, alla presenza dell’ambasciatrice Emanuela D’Alessandro, hanno sfilato 14 marchi del settore abbigliamento, calzature, accessori, tuttiin. L’evento è stato organizzato in occasione della Settimana delladidalla Regioneattraverso l’assessorato all’internazionalizzazione alle attività produttive insieme ad Atim – l’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione, e con il supporto della Camera di Commercio e dell’ambasciatrice italiana in Francia, per dare visibilità al mondo imprenditoriale marchigiano legato alla, mettendo in luce i migliori talenti che operano sul territorio. Grande interesse ed entusiasmo da parte della platea composta da rappresentanti della stampa francese di settore e di operatori dellache hanno partecipato alla Settimanana.