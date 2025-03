Sport.quotidiano.net - Pareggio tra Sinalunghese e Mazzola. Un punto per ciascuno, ma nessun gol

Leggi su Sport.quotidiano.net

: Marini, Celestini, Bardelli, Palacio, Ferrante, Corsetti, Tacchini (71’ Stefanazzi), Salvestroni, Parri (61’ Dei), Bucaletti, Redi. Panchina: Noli, Meoni, Celli, Cresti, Landi, Pucillo, Dieme. Allenatore Testini.: Fontanelli, Turillazzi, Vecchiarelli, Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Rocchetti, Zanaj, Leonardi (61’ Zeppi), Taflaj, Borri. Panchina: Masiero, Pasqui, Saburri, Papini, Gucci, Ghiozzi Pasqualetti, Radice, Geraci. Allenatore Ghizzani Arbitro Corti di Prato (Gentili – Vedda). Note: Ammoniti: Ferrante, Zanaj, Taflaj, Borri. Recupero: 2 e 4. SINALUNGA –si spartiscono la posta in palio al termine di una sfida equilibrata e tesa. Ghizzani deve fare a meno dell’esterno Gucci, problema alla caviglia per lui, e di Geraci, che si ferma nel riscaldamento per un problema muscolare.