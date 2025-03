Unlimitednews.it - Paralisi facciale, ecco come si manifesta

MILANO (ITALPRESS) – Laè una condizione caratterizzata dalla perdita totale o parziale del movimento volontario dei muscoli del viso. Il suo impatto sulla qualità della vita del paziente è molto elevato, fortunatamente molto spesso le cure si rivelano efficaci e pertanto lazione scompare. "La più frequente è ladi Bell che è improvvisa e colpisce una persona su 65 nel corso della vita: nel 70% dei casi si recupera perfettamente, c'è un 30% che lascia delle conseguenze e meno dell'1% non recupera per niente", dice Federico Biglioli, professore ordinario di Chirurgia Maxillo-dell'Università degli Studi di Milano, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress.