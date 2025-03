Papa, miglioramenti con fisioterapia

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.40 "In alcuni momenti della giornataFrancesco può fare a meno dell'ossigenoterapia ed è per questo che nella foto di ieri si è visto senza ausilio". Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede in merito alle condizioni delA conferma deiper quanto riguarda la situazione respiratoria "oggi si sono usati di meno gli alti flussi, si è tornati alle cannule nasali". Sostanzialmente sono 3 i tipi di ossigenoterapia: cannule nasali, alti flussi e, di notte, ventilazione meccanica non invasiva.