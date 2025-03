Lapresse.it - Papa Francesco, situazione stazionaria con piccoli miglioramenti

Leggi su Lapresse.it

Le condizioni di salute disono stazionarie. “La giornata delè trascorsa in linea con quella di ieri: fisioterapia motoria e respiratoria, preghiera, un po’ di lavoro e terapia farmacologica. La. Per quanto riguarda la fisioterapia respiratoria e motoria si registranolievidal punto di vista respiratorio e motorio”. Lo fa sapere la sala stampa della Santa Sede.“In alcuni momenti della giornatapuò fare a meno dell’ossigenoterapia ed è per questo che nella foto di ieri si è visto senza ausilio”, ha aggiunto la Santa Sede. A conferma deiper quanto riguarda larespiratoria “oggi si sono usati di meno gli alti flussi, si è tornati alle cannule nasali“. Sostanzialmente sono tre i tipi di ossigenoterapia: cannule nasali, alti flussi e, di notte, ventilazione meccanica non invasiva.