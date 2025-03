Puntomagazine.it - Papa Francesco si mostra in preghiera: un segnale di miglioramento e di smentita alle fake news

Più volte il Vaticano era stato costretto a smentire notizie fantasiose sulle condizioni di salute di. In una foto il Santo Padre siin tutta la sua fragilità umanaRoma – Negli ultimi giorni, la salute diè stata al centro dell’attenzione mediatica, con la diffusione di numerose notizie non verificate sulle sue condizioni.Alcune di queste voci, diffuse sui social network e da fonti poco affidabili, hanno persino insinuato ipotesi estreme sullo stato del Pontefice.Erano in molti tra giornalisti e gente comune a chiedere delle immagini del, dato che le ultime risrisalivano, ad oltre un mese fa quando a Santa Marta, la mattina prima del ricovero. Ieri sera in una immagine diffusa dalla sala stampa vaticana, il Santo Padre appare seduto sulla sedia a rotelle con camice e stola dopo acer concelebrato la messa, insieme ad altri sacerdoci, nella cappellina privata dell’appartamento al decimo piano del policlinico Gemelli, dove è ricoverato da oltre trenta giorni.