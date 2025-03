Quotidiano.net - Papa Francesco, lievi miglioramenti. Vaticano: “A tratti può respirare senza ossigeno”

Roma, 17 marzo 2025 – "grazie alla fisioterapia sia respiratoria che motoria”. È l’ultimo aggiornamento sulle condizioni cliniche di, che nel complesso rimare stazionario. A riferirlo è la sala stampa vaticana, che però aggiunge: “Dimissioni non imminenti”. Ilper alcuni brevi momenti – come gli spostamenti dalla camera alla cappella della preghiera o nel reparto dove viene effettuata la fisioterapia – o può. Questo dato spiegherebbe il fatto che nella foto diramata ieri – la prima in oltre un mese di ricovero –era ritratto di spalle davanti all’altare della cappella dell’ospedale, mail nasello dell’terapia. Tuttavia, i medici del Policlinico Gemelli continuano a utilizzare l’ossigenazione, anche a non alti flussi, durante il giorno, alternata di notte dall’uso della maschera.