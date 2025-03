Thesocialpost.it - Papa Francesco, le condizioni del pontefice: «Situazione stazionaria, lievi miglioramenti»

“Laè stabile, connella fisioterapia motoria e respiratoria. Ilriesce a stare senza ossigeno per periodi di tempo”, è quanto comunicato dalla Santa Sede riguardo alledi salute del.Domenica 16 marzo è stata diffusa la prima immagine deldal suo ricovero, avvenuto il 14 febbraio: nella foto, ilappare seduto sulla sedia a rotelle, di tre quarti, mentre guarda verso l’altare e prega nella cappellina situata al decimo piano del Policlinico Gemelli. La sala stampa vaticana ha precisato che, sebbene laresti stabile, ilsta proseguendo con la terapia farmacologica per contrastare la polmonite bilaterale e con la fisioterapia respiratoria e motoria, dalla quale ha tratto benefici significativi.Inoltre, si fa sapere che ilha concelebrato la messa nella cappellina adiacente alla sua stanza, e che, pur non ricevendo visite, ha continuato a lavorare un po’: i risultati di questo impegno saranno visibili nei prossimi giorni.