Papa Francesco è stazionario. Lieve miglioramento nella respirazione, ma non ci sono dimissioni in vista

AGI -stazionarie le condizione del, con undal punto didellae motorio. A riferirlo è la sala stampa della Santa Sede. La giornata delè trascorsa in linea con quella di ieri - è stato spiegato - fisioterapia motoria e respiratoria, preghiera, un po' di lavoro e terapia farmacologica. La situazione è stazionaria. Per quanto riguarda la fisioterapia respiratoria e motoria si registrano piccoli lievi miglioramenti dal punto direspiratorio e motorio. In alcuni momenti della giornata,può fare a meno dell'ossigenoterapia. Lo riferiscono fonti della Santa Sede. Il Pontefice utilizza meno l'ossigenazione ad alti flussi con le cannule nasali e in alcuni momenti può fare a meno dell'ossigenoterapia. Ed è per questo chefoto di ieri il Pontefice era senza ausilio.